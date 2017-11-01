Сменен председатель одной из районных организаций ПЕА

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Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Прошла IX конференция Зангиланской районной организации партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как сообщает Report, на конференции присутствовали член Политического совета ПЕА, главный редактор газеты "Ики сахил" ("İki sahil") Вугар Рагимзаде, депутат парламента Имамверди Исмаилов, член Политического совета ПЕА, ответственный работник Центрального аппарата партии Мисирхан Велиев и активисты районной организации ПЕА.

Председатель Зангиланской районной организации ПЕА Асад Гусейнов выступил с отчетным докладом.

Он заявил, что на данный момент в районе насчитываются 52 территориальные первичные партийные организации и 2035 членов партии.

На конференции были рассмотрены организационные вопросы. Были определены члены Контрольно-ревизионной группы и Правления в составе 18 человек, а также Совета в составе 30 человек. Низами Мовсумов избран председателем Зангиланской районной организации ПЕА, а Асад Гусейнов и Гасан Алекперов - заместителями председателя.