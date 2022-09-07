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Службе восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе выделено 2 млн манатов

Службе восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе выделено 2 млн манатов Президент Азербайджана подписал распоряжение о мерах, связанных с работами по строительству, ремонту и восстановлению в населенных пунктах (город, село, поселок) на освобожденных от оккупации территориях Джабраильского, Губадлинского и Зангиланского район
Внутренняя политика
7 сентября 2022 г. 14:44
Службе восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе выделено 2 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с работами по строительству, ремонту и восстановлению в населенных пунктах (город, село, поселок) на освобожденных от оккупации территориях Джабраильского, Губадлинского и Зангиланского районов, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район.

Как сообщает Report, в целях проектирования и проведения работ по строительству, ремонту и восстановлению в населенных пунктах (город, село, поселок) на освобожденных от оккупации территориях Джабраильского, Губадлинского и Зангиланского районов, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий, выделить публичному юридическому лицу "Служба восстановления, строительства и управления № 1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе" первоначально 2 миллиона манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijani President allocates $1.2 million to Restoration, construction, and management service No. 1
Версия на азербайджанском языке “Şərqi Zəngəzur İqtisadi Rayonunda 1 saylı Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti”nə 2  milyon manat ayrılıb

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