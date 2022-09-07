Службе восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе выделено 2 млн манатов

Президент Азербайджана подписал распоряжение о мерах, связанных с работами по строительству, ремонту и восстановлению в населенных пунктах (город, село, поселок) на освобожденных от оккупации территориях Джабраильского, Губадлинского и Зангиланского район

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с работами по строительству, ремонту и восстановлению в населенных пунктах (город, село, поселок) на освобожденных от оккупации территориях Джабраильского, Губадлинского и Зангиланского районов, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район.

Как сообщает Report, в целях проектирования и проведения работ по строительству, ремонту и восстановлению в населенных пунктах (город, село, поселок) на освобожденных от оккупации территориях Джабраильского, Губадлинского и Зангиланского районов, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий, выделить публичному юридическому лицу "Служба восстановления, строительства и управления № 1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе" первоначально 2 миллиона манатов.