Служба скорой помощи в Азербайджане перейдет на усиленный режим в праздничные дни

Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи будет работать в усиленном режиме в праздничные дни в связи с Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев всего мира.

Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи будет работать в усиленном режиме в праздничные дни в связи с Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев всего мира.

Как сообщает Report со ссылкой на TƏBIB, в праздничные дни будет организовано дежурство ответственных лиц для контроля работы службы.

В Баку в состоянии полной готовности будут находиться около 140 бригад скорой помощи, а в 61 регионе страны - около 270 бригад. Все они обеспечены необходимым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами.

"В праздничные дни стационарные отделения и отделения скорой помощи подведомственных TƏBIB медицинских учреждений будут работать по утвержденным графикам дежурств", - говорится в сообщении.