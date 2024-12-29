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Служба скорой помощи в Азербайджане перейдет на усиленный режим в праздничные дни

Служба скорой помощи в Азербайджане перейдет на усиленный режим в праздничные дни Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи будет работать в усиленном режиме в праздничные дни в связи с Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев всего мира.
Внутренняя политика
29 декабря 2024 г. 14:46
Служба скорой помощи в Азербайджане перейдет на усиленный режим в праздничные дни

Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи будет работать в усиленном режиме в праздничные дни в связи с Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев всего мира.

Как сообщает Report со ссылкой на TƏBIB, в праздничные дни будет организовано дежурство ответственных лиц для контроля работы службы.

В Баку в состоянии полной готовности будут находиться около 140 бригад скорой помощи, а в 61 регионе страны - около 270 бригад. Все они обеспечены необходимым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами.

"В праздничные дни стационарные отделения и отделения скорой помощи подведомственных TƏBIB медицинских учреждений будут работать по утвержденным графикам дежурств", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Təcili tibbi yardım xidməti bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

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