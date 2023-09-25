Служба госбезопасности призвала армянских жителей Карабаха сдать оружие

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана призвала армянских жителей Карабахского региона как можно скорее сдать оружие.

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана обратилась к армянским жителям Карабахского региона с призывом не совершать действий, создающих угрозу общему развитию районов, входящих в Карабахский экономический район Азербайджанской Республики, а также благосостоянию армянского населения, его реинтеграции в азербайджанское общество в условиях мира, решению социальных и гуманитарных вопросов, защите законности, стабильности и общественной безопасности, не уничтожать имущество, документы, сдать в короткие сроки имеющееся у них оружие.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба СГБ.

Напоминается, что 19-20 сентября текущего года были проведены антитеррористические мероприятия локального характера с целью прекращения диверсионно-террористических актов и провокаций, а также разоружения армянских незаконных вооруженных формирований на территориях Азербайджана, находящихся под временным контролем российского миротворческого контингента, террористические группы были вынуждены сдаться.

В ходе антитеррористических мероприятий 20 сентября были разоружены и задержаны лица, подозреваемые в участии в организованном незаконном вооруженном формировании и совершении наблюдавшихся в прошедший период диверсионно-террористических актов, в том числе имевших место 19 сентября терактов с установкой мин на 58-м километре дороги Ахмедбейли–Физули–Шуша и в строящемся тоннеле на территории села Тагаверд Ходжавендского района, в результате чего погибли двое мирных жителей и четверо полицейских.

После достижения договоренности о полном разоружении и выводе армянских незаконных вооруженных формирований с их боевых позиций, в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева были предприняты последовательные меры по обеспечению мира и стабильности в местах проживания армянского населения и личной безопасности местных жителей, а также по решению их социальных проблем, боеприпасы, находящиеся в распоряжении армянских незаконных военных формирований, взяты под контроль Вооруженных сил Азербайджана.

"Полностью гарантируется защита прав и свобод лиц армянской национальности, сдавших оружие и соблюдающих требования соответствующего законодательства Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении пресс-службы СГБ.