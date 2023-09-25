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Служба госбезопасности призвала армянских жителей Карабаха сдать оружие

Служба госбезопасности призвала армянских жителей Карабаха сдать оружие Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана призвала армянских жителей Карабахского региона как можно скорее сдать оружие.
Внутренняя политика
25 сентября 2023 г. 10:26
Служба госбезопасности призвала армянских жителей Карабаха сдать оружие

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана обратилась к армянским жителям Карабахского региона с призывом не совершать действий, создающих угрозу общему развитию районов, входящих в Карабахский экономический район Азербайджанской Республики, а также благосостоянию армянского населения, его реинтеграции в азербайджанское общество в условиях мира, решению социальных и гуманитарных вопросов, защите законности, стабильности и общественной безопасности, не уничтожать имущество, документы, сдать в короткие сроки имеющееся у них оружие.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба СГБ.

Напоминается, что 19-20 сентября текущего года были проведены антитеррористические мероприятия локального характера с целью прекращения диверсионно-террористических актов и провокаций, а также разоружения армянских незаконных вооруженных формирований на территориях Азербайджана, находящихся под временным контролем российского миротворческого контингента, террористические группы были вынуждены сдаться.

В ходе антитеррористических мероприятий 20 сентября были разоружены и задержаны лица, подозреваемые в участии в организованном незаконном вооруженном формировании и совершении наблюдавшихся в прошедший период диверсионно-террористических актов, в том числе имевших место 19 сентября терактов с установкой мин на 58-м километре дороги Ахмедбейли–Физули–Шуша и в строящемся тоннеле на территории села Тагаверд Ходжавендского района, в результате чего погибли двое мирных жителей и четверо полицейских.

После достижения договоренности о полном разоружении и выводе армянских незаконных вооруженных формирований с их боевых позиций, в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева были предприняты последовательные меры по обеспечению мира и стабильности в местах проживания армянского населения и личной безопасности местных жителей, а также по решению их социальных проблем, боеприпасы, находящиеся в распоряжении армянских незаконных военных формирований, взяты под контроль Вооруженных сил Азербайджана.

"Полностью гарантируется защита прав и свобод лиц армянской национальности, сдавших оружие и соблюдающих требования соответствующего законодательства Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении пресс-службы СГБ.

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Версия на английском языке State Security Service calls on Armenian population of Karabakh region to hand over weapons
Версия на азербайджанском языке DTX Qarabağ bölgəsinin erməni əhalisinə müraciət edib: "Silah-sursatı təhvil verin"

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