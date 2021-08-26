Слуцкий: В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву

Вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева - состоявшийся авторитетный политик

"Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева - состоявшийся авторитетный политик не только для своей страны, но для всего постсоветского пространства и не только".

Об этом российскому бюро Report заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, поздравляя первую леди страны с днем рождения.

Слуцкий высоко оценил деятельность Мехрибан Алиевой и ее весомый вклад в развитие Азербайджана. Он подчеркнул, что работа первого вице-президента Азербайджана исключительно положительно сказывается и на развитии российско-азербайджанских отношений. Причем такое значимое влияние ощущается во всех сферах сотрудничества, добавил он.

"В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву", - заявил депутат.