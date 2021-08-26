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Слуцкий: В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву

Слуцкий: В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву Вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева - состоявшийся авторитетный политик
Внутренняя политика
26 августа 2021 г. 10:16
Слуцкий: В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву
Леонид Слуцкий

"Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева - состоявшийся авторитетный политик не только для своей страны, но для всего постсоветского пространства и не только".

Об этом российскому бюро Report заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, поздравляя первую леди страны с днем рождения.

Слуцкий высоко оценил деятельность Мехрибан Алиевой и ее весомый вклад в развитие Азербайджана. Он подчеркнул, что работа первого вице-президента Азербайджана исключительно положительно сказывается и на развитии российско-азербайджанских отношений. Причем такое значимое влияние ощущается во всех сферах сотрудничества, добавил он.

"В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву", - заявил депутат.

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Версия на английском языке Slutsky: People in Russia know, respect and love Mehriban Aliyeva
Версия на азербайджанском языке Slutskiy: "Rusiyada Mehriban Əliyevanı tanıyır, sevir və ona hörmət edirlər"

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