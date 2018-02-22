Следователь: До Сумгайытских событий местные армяне вели переговоры с Арменией, перечисляли деньги

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ “В ходе следствия было установлено, что в Сумгайытских событиях 27-29 февраля 1988 года активно участвовал бывший зек, житель Сумгайыта, армянин Эдуард Робертович Григорян. Сплотив людей вокруг себя, Эдуард Григорян возглавил эту группу и под лозунгами “Смерть армянам”, “За мной!” громил дома жителей города по заранее подготовленному списку”.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в МИД Азербайджана, посвященной Сумгайытским событиям, заявил член оперативно-следственной группы, старший следователь Следственного управления по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Надир Мирзоев.

Он отметил, что согласно материалам следствия, в своих показаниях подвергшиеся пыткам и насилию армяне Сумгайыта (Людмила и Карина Межлумян, Манвел Петросян и другие) заявили, что руководил всеми этими действиями Эдуард Григорян: “В ходе следствия всплыл любопытный факт. Эдуард Григорян, осужденный за убийства и насилия над армянами Сумгайыта, после вынесения ему приговора 22 декабря 1989 года, уже 26 августа 1991 года был переведен в изолятор №1 Еревана. Спрашивается, за какие такие заслуги Эдуард Григорян был передан Армении?” 09.02.2015 года Эдуард Григорян был объявлен в международный розыск за содеянные преступления.

Н.Мирзоев отметил, что в январе-феврале 1988 года армяне массово снимали свои вклады из сберкасс в Сумгайыте: “Было установлено, что в январе-феврале 1988 года до массовых беспорядков в Сумгайыте 84 вкладчиков армянского происхождения сняли из сберкасс 143.064 рублей. Также в ходе следствия было установлено, что до Сумгайытских событий с почтовых отделений местные армяне часто звонили в Армению и переводили деньги”.

По словам Н.Мирзоева, оказалось, что большая часть этих средств была переведена на счет организации “Kрунк”.