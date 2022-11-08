Славная победа в Отечественной войне продемонстрировала силу нашего государства

Славная победа, одержанная азербайджанской армией под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне, продемонстрировала силу нашего государства, волю нашего народа.

Славная победа, одержанная азербайджанской армией под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне, продемонстрировала силу нашего государства, волю нашего народа.

Об этом Report заявил член комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Солтан Мамедов.

Он отметил, что государственная забота о семьях шехидов и ветеранах, обеспечивших эту победу, является одним из приоритетных направлений социальной политики.

"На сегодняшний день более 10 тысяч семей шехидов, инвалидов войны обеспечены жильем со стороны государства, и этот процесс продолжается. Основной целью при этом является усиление социальной защиты данной категории граждан. Президент также неоднократно в своих выступлениях подчеркивал важность особо чуткого отношения к семьям шехидов и инвалидам войны. Государственные структуры строят свою деятельность именно на основе поручений и рекомендаций президента Азербайджана. В послевоенный период 93 тысячам граждан - членам семей шехидов и участникам войны, осуществлены 103 тысячи социальные выплат, 3500 человек обеспечены жильем. В то же время, более 75 млн манатов средств, собранных в фонде YAŞAT, также используются для решения проблем этих граждан", - рассказал С.Мамедов.

Он отметил особое отношение в Азербайджане к семьям шехидов и участникам войны, которым наряду с государством помогают отдельные граждане, юридические и физические лица. "Считаю, что Азербайджан, будучи государством с сильной экономикой, мощной армией, стремится также максимально обеспечить принципы социальной справедливости. Как отметил президент Азербайджана, в основе политики нашего государства лежит социальный фактор", - сказал С.Мамедов.