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Скончался экс-министр юстиции Ильяс Исмаилов

Скончался экс-министр юстиции Ильяс Исмаилов Скончался председатель Партии справедливости Ильяс Исмаилов
Внутренняя политика
17 февраля 2025 г. 14:24
Скончался экс-министр юстиции Ильяс Исмаилов

Скончался экс-министр юстиции Азербайджана, председатель Партии справедливости Ильяс Исмаилов.

Об этом Report сообщили родственники политика.

Исмаилов скончался сегодня в реанимационном отделении Центральной клинической больницы, где проходил лечение.

В медучреждении сообщили, что причиной смерти послужила полиорганная недостаточность.

Ильяс Исмаилов родился 20 марта 1938 года в Товузском районе. В 1985-1990 годах работал генеральным прокурором, а в 1992-1995 годах - министром юстиции. Был депутатом Милли Меджлиса III и IV созывов.

С 2001 года он возглавлял Партию справедливости.

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Версия на азербайджанском языке İlyas İsmayılov vəfat edib

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