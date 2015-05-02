​Скончался известный азербайджанский политолог

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный деятель, политолог, президент Фонда политических исследований государств Каспийского региона Азербайджанской Республики, бывший государственный советник по внешнеполитическим вопросам Вафа Гулузаде скончался.

Каа передает Report, политолог скончался в возрасте 75 лет.

Вафа Мирзаага oглы Гулузаде родился в 1940-м году в Баку. Отец — Мирзаага Гулузаде, академик Академии Наук Азербайджанской ССР, литературовед, востоковед, мать — Ягут Дилбази, писательница, литературовед азербайджанской и турецкой литературы.

В 1963 году закончил факультет востоковедения Азербайджанского Государственного Университета (ныне Бакинский Государственный Университет). Работал редактором и ведущим программ на арабском языке бакинского радио.

В 1962-1964 годах продолжил образование в Институте востоковедения Академии Наук СССР, защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук.

В 1970-1973 годах работал в Египте при посольстве СССР, где прошёл путь от атташе до 2-го секретаря посольства.

В 1973-м году Вафа Гулузаде возвратился в Азербайджан и начал работу в ЦК Компартии Азербайджана, где прошёл путь от инструктора до заведующего Отделом культуры. В эти годы окончил Московскую Академию Общественных наук.

С 1987-го по 1990-й год Гулузаде возвратился на дипломатическую работу в посольство СССР в Алжире на позицию Советника.

В 1990 году Вафа Гулузаде занял пост государственного советника по внешнеполитическим вопросам. На этом посту он оставался при двух последующих президентах страны - Абульфазе Эльчибее и Гейдаре Алиеве. До конца 1990 года он входил в состав Совета безопасности Азербайджана.

В 1999 году, после ухода с должности, В. Гулузаде создал Фонд политических исследований государств каспийского региона.

Кроме азербайджанского, В. Гулузаде свободно владел русским, арабским, английским, турецким, и разговорным фарси.

Супруга — Лейла Ахмедова, педагог музыки. Имеет дочь, внука и трёх внучек, сын скончался в 2010 году.