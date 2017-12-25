Скончался бывший глава Исполнительной власти Мингячевира

Мингячевир. 25 декабря. REPORT.AZ/ Скончался бывший глава Исполнительной власти города Мингячевир Махаббат Гарабаглы.

Как сообщает местное бюро Report, Махаббат Исмаил оглу Гарабаглы скончался в возрасте 76 лет после продолжительной болезни.

Напомним, что М. Гарабаглы родился 5 мая 1941 года в селе Квемо-Болниси Болнисского района Грузии. Педагог по образованию М. Гарабаглы с 1999 года до 2005 год занимал должность главы Исполнительной власти города Мингячевир. Затем он был назначен начальником Главного управления образования города Баку, заместителем заведующего созданного в 2006 году Управления образования по городу Баку и долгое время занимал этот пост.

Лауреат медиа-премии "Золотое перо". В различные годы был избран представителем курултаев.

У него было два сына, одна дочь и шесть внуков.