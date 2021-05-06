Скандально известная заместитель главы ИВ уволена

Уволена первый заместитель главы Исполнительной власти Сабаильского района Халида Байрамова.

Уволена первый заместитель главы Исполнительной власти Сабаильского района Халида Байрамова.

Как сообщает Report, глава Исполнительной власти Сабаильского района Вугар Зейналов подписал приказ об увольнении.

X.Байрамова была одним из фигурантов так называемого “дела Элины Гаджиевой”, ученицы, покончившей жизнь самоубийством в апреле 2019 года.

В то же время 4 мая текущего года в ходе расследования Генеральной прокуратурой Азербайджана было установлено, что Х.Байрамова, используя свои должностные полномочия, позвонила должностным лицам городской поликлиники №1, расположенной на территории Сабаильского района, и потребовала, чтобы ее близкий родственник был зарегистрирован в качестве привитого без проведения вакцинации, и ему выдан соответствующий документ.

Х.Байрамова была предупреждена со стороны Генпрокуратуры о том, что в связи с нарушением требований закона ”О правилах этического поведения государственных служащих" в отношении нее будут предприняты правовые меры с привлечением к дисциплинарной ответственности.