Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов внес ясность в поступающие к нему из-за рубежа звонки и их связь с "арабской весной".

В заявлении Report С.Новрузов сказал, что подобные случаи были и при "арабской весне".

Он заявил, что с помощью мобильного телефона управляют различными массами: "Мы изучили связанный с данным вопросом опыт зарубежных стран. Это нужно пресечь. Думаю, что данная тенденция опасна. Нужно выяснять источник любого звонка, кто и откуда звонит? Это – поступающие из-за рубежа неопределенные звонки. Следует установить их причину. С какой стати звонить в полночь? Все это вызывает подозрения. Поэтому, соответствующие органы должны расследовать вопрос".

С.Новрузов также коснулся других версий по данному вопросу: "Возможно, некоторые хотят украсть контуры. А может быть цель заключается совершенно в ином. В одно время армян подучивали звонить определенным людям, чтобы потом сказать, что они в сговоре с армянами. То есть, могут быть различные диверсии. Аналогичные звонки поступают ко многим политикам. После моего выступления на пленарном заседании парламента 2 февраля, они связались со мной, выразили обеспокоенность, и заявили, что и к ним поступают звонки с принадлежащих различным странам номеров".

Для расследования поступивших звонков официальный представитель ПЕА обратился в соответствующие госструктуры.