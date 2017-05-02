Сиявуш Новрузов: В течение пяти лет в Дисциплинарную комиссию поступило 3 000 обращений, связанных с деятельностью депутатов

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Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ "На протяжении пяти лет я являлся председателем Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса. За это время в Дисциплинарную комиссию поступило 3 000 обращений, связанных с деятельностью депутатов вне парламента. Какое решение может быть принято в отношении депутата, если он ведет себя правильно? Таков и Уголовный кодекс. Кто-то обвиняется по кодексу, если совершил преступление".

Как сообщает Report, об этом при обсуждении на сегодняшнем пленарном заседании парламента законопроекта "О правилах этики поведения депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики" заявил председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов.

По его словам, претензии об ограничении полномочий депутата беспочвенны: "Данный проект преследует целью повысить прозрачность. Здесь изучена практика зарубежных стран. Лимит, связанный с получением депутатом подарка, составляет 55 манатов. Вопрос может быть рассмотрен и вполне возможно, что могут внести изменения".