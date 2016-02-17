​Сиявуш Новрузов: При приеме в партию не ставится никакого возрастного ценза, нет дискриминации и ограничений

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ "Демонстрируя к своей работе непрофессиональный подход, некоторые печатные органы искажают точку зрения интервьюируемого и распространяют дезинформацию в обществе. Мысли, высказанные мною несколько дней назад в интервью Report, были вырваны из контекста и неверно истолкованы некоторыми печатными органами".

Об этом в заявлении Report сказал заместитель исполнительного секретаря Партии "Ени Азербайджан", председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов.

"Якобы, в интервью я отметил о непринятии в ряды Партии "Ени Азербайджан" пожилых людей. Хотя, это предвзятое искажение полностью противоречит интервью.

Так, в интервью открыто отмечается, что 75% принятых в 2015 году в членство ПЕА являются представителями молодежи, а 25% - люди среднего возраста и пожилые.

Для обладающего обычной логикой человека понятно, что к 25% относятся люди в возрасте 35 лет и старше.

Здесь не может идти и речи о каком-то возрастном цензе. Отмеченная группа в возрасте 50-60 лет состоит из принятых в ПЕА граждан, достойно завершивших трудовую деятельность в правоохранительных органах. Согласно законодательству, за годы работы в органах они не могут вступать в членство какой-либо политической партии", - подчеркнул заместитель исполнительного секретаря ПЕА.

С.Новрузов отметил, что прием в ряды ПЕА производится в соответствии с требованиями Устава партии и отразившиеся в нем принципы строго соблюдаются: "В процессе приема в партию не ставится никакого возрастного ценза, нет дискриминации и ограничений".