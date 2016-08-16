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    Сиявуш Новрузов: В Азербайджане нет людей, арестованных за политические взгляды

    Принадлежность кого-либо к той или иной политической партии или же организации, не освобождает его от ответственности

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ "В Азербайджане нет людей, арестованных за политические взгляды. Если кто-то допускает правонарушение, его могут привлечь к ответственности. В данном вопросе его политическая идентичность не важна".

    Об этом в заявлении Report сказал заместитель исполнительного секретаря правящей Партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов.

    По его словам, за возможное правонарушение может быть арестован и какой-либо член Партии "Ени Азербайджан": "Здесь главное слово говорит суд. Иногда называя людей, говорят это так, как будто они имеют мировую славу. Они тоже простые граждане и нет необходимости ставить разницу. Принадлежность кого-либо к той или иной политической партии или же организации, не освобождает его от ответственности. Перед законом все равны и каждый должен отвечать за содеянное".

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