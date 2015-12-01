​Сиявуш Новрузов: Собравшаяся в Нардаране группа специально подготовлена для того, чтобы осуществлять теракты и сеять страх среди людей

"В руках религиозного деятеля должен быть Коран, а не автомат или же граната"

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ "Каждый гражданин Азербайджана должен соблюдать требования законодательства. Нельзя ставить разницу между селами, верховенство закона должно охраняться всеми. Государство принадлежит каждому, оно принимает необходимые шаги для граждан, решает их социальные и другие проблемы, и это должно быть адекватно".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель парламентского комитета общественных объединений и религиозных структур, заместитель исполнительного секретаря правящей Партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов.

Касаясь "нардаранских событий", председатель комитета сказал, что если государство принимает подобные шаги, это не означает, что оно остерегается кого-то, или же какого-то села: "В руках религиозного деятеля должен быть Коран, а не автомат или же граната. Данный вопрос не религиозный, это - вопрос безопасности. В связи с этим правоохранительными органами будут приняты необходимые шаги для защиты общественно-политической стабильности в Азербайджане. Граждане не должны злоупотреблять законом. Эти события нужно расценивать не более чем, как криминальное событие".

Как отметил С.Новрузов, в Нардаране речь идет об особо квалифицированных и обученных группировках: "Большинство из них даже не имеют ничего общего с Нардараном. Эти люди приехали из различных регионов Азербайджана и прошли подготовку на территории других стран. Эти группы специально подготовлены для того, чтобы осуществлять теракты и сеять страх среди людей.

В их планы входит осуществление терактов, организация покушений на представителей государства и правительства, изменение основного фундаментального конституционного строя государства".

По его словам, в связи с событиями в Нардаране будут внесены изменения в закон "О свободе вероисповедания": "Серьезные изменения должны быть и в другом законодательстве. Каждый должен знать, что двери всех мечетей открыты для тех, кто действительно служит религии. Против тех, кто пользуется мечетями для создания своих организаций, введут запрет. Данный вопрос будет обсужден на очередном заседании".