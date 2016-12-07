Сиявуш Новрузов: Следует устранить недочеты, связанные с действующими за рубежом дипломатическими корпусами Азербайджана

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ "Следует увеличить внимание по отношению к действующим за рубежом дипломатическим корпусам Азербайджана и устранить недочеты в данной области".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей Партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов.

В своем выступлении при обсуждении в парламенте госбюджета на будущий год С.Норвузов отметил, что дипломатические корпусы открылись по решению Милли Меджлиса.

"Какой стране мы можем сказать, что закрываем дипкорпус? Мы должны сказать, что закрываем его из-за нехватки средств? Следует увеличить внимание к данной области", - заявил он.

С.Новрузов отметил о необходимости учесть малообеспеченные семьи и улучшить их благосостояние.

"Азербайджан – социальное государство. Кроме того, следует поддержать малое и среднее предпринимательство, а также освободить малое предпринимательство от налогов и сократить налоговые ставки, предусмотренные для среднего предпринимательства", - добавил председатель парламентского комитета.