Сиявуш Новрузов: Роль прессы в обществе велика

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ "Государство оказывает медиа внимание и заботу. А это дает толчок развитию СМИ".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного секретаря Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов.

По его словам, роль прессы в обществе велика: "Каждый человек контактирует с прессой. Роль медиа в предотвращении попытки госпереворота в Турции велика. Средства массовой информации являются четвертой властью. Следует отметить особую роль медиа в формировании каждой мысли".

Заместитель исполнительного секретаря ПЕА подчеркнул, что азербайджанская пресса отличается от печатных органов других стран: "20 процентов территорий Азербайджана оккупированы, около 1 млн. человек стали беженцами и вынужденными переселенцами. СМИ страны учитывают это и строят свою деятельность в данном направлении".

Он отметил о наличии в Азербайджане общественно-политической стабильности: "В мире произошел кризис и он в определенной степени влияет на Азербайджан. Однако, как результат 20-летней деятельности, нашей стране удается выйти из этого кризиса".

По его словам, во время апрельских боев азербайджанские СМИ были рядом с государством: "Надеемся, что в ближайшее время печатные органы Азербайджана опубликуют информацию об освобождении Нагорного Карабаха от оккупации".