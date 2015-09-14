​Сиявуш Новрузов: Пусть европейцы учатся у Азербайджана проведению прозрачных выборов

Баку. 14 сентября.REPORT.AZ/ "Тем, кто не может смириться с наблюдающимся в Азербайджане развитием, советуем отказаться от своей позиции".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании парламента заявил заместитель исполнительного секретаря правящей партии Ени Азербайджан, депутат Сиявуш Новрузов.

По его словам, в 10-м пункте принятой Европарламентом резолюции относительно Азербайджана отмечается, что Лейла и Ариф Юнус арестованы из-за налаживания связей между армянской и азербайджанской молодежью: "Разве может быть более несправедливый подход? Агрессии и геноциду подверглись мы. Наш "Национальный совет предателей" действует сообща с заседающими в Европарламенте представителями проармянских сил. Все политические партии Азербайджана и НПО заявляют об участии в выборах, за исключением "Национального совета предателей", так как они получают у этих сил гранты. Они хотят видеть себя в качестве элемента в завтрашних касающихся Азербайджана заявлениях сил, у которых получают гранты. Пусть европейцы учатся у Азербайджана духовным ценностям, толерантности и проведению прозрачных выборов. Пусть они знают, что власти и народ в Азербайджане едины".