Сиявуш Новрузов призвал оппозицию к участию в акциях по сдачи крови

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"Было бы лучше, если б в месяц Мухаррам люди вместо истязания себя цепями участвовали в акциях по сдаче крови. Люди страдают от различных заболеваний и нуждаются в крови. Сдав кровь, мы поможем людям. Правящая партия “Ени Азербайджан” проводит подобную акцию".

Как сообщает Report, об этом в ходе акции по сдаче крови, проходящей в штаб-квартире партии, заявил исполнительный секретарь партии Сиявуш Новрузов.

Официальный представитель партии призвал людей в день Ашура сдавать кровь в мечетях, а не истязать себя до крови. С.Новрузов также призвал оппозиционеров к участию в акциях по сдачи крови: "Оппозиционеры не сажают деревьев, не сдают кровь… Они только извергают ругательства и оскорбления. Я призываю эти политические организации принять участие в акциях по сдачи крови. Пусть придут, сдадут кровь".