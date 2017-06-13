Сиявуш Новрузов предложил ужесточить наказание в связи с политическими партиями

© Report.az

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ "Нужно рассмотреть вопрос о финансировании и политических партий, и неправительственных организаций. В недавнем прошлом Генпрокуратура сделала заявление, что некоторые неправительственные организации и политические партии не представляют отчеты о финансовых доходах в соответствующие структуры. Эти вопросы должны быть в центре внимания".

Как сообщает Report, об этом на внеочередном заседании парламента заявил председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов.

Он напомнил, что НПО должны сдавать финансовые отчеты в министерство юстиции, а политические партии – в Центральную избирательную комиссию: "Недавно заместитель одной из политических партий 41 раз посещал зарубежную страну и снимал там в банках деньги в различных валютах. Мы должны внести изменения в законодательство по регулированию этих вопросов, наказание должно ужесточиться. Некоторые партии показывают в отчетах цифру "0", но у них имеются дорогие автомобили, телохранители. Ко всем этим вопросам надо вернуться".