Сиявуш Новрузов предложил дать дополнительные полномочия Счетной палате

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Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ "Главное - наличие прозрачности. Нарушение закона, финансовые нарушения в различных сферах наносят вред бюджету".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения отчета Счетной палаты за 2016 год заявил председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов.

С. Норвузов отметил, что возвращение средств является одним из главных условий: "Каким бы строгим ни было наказание, если финансовые присвоения не возвращаются, от этого нет никакого толка. Мы ждем, чтобы кто-нибудь нарушил закон, произошло присвоение, а потом предпринимаем меры. Счетной палате следует дать полномочия, чтобы принимать меры в этой связи".