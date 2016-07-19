Сиявуш Новрузов: Предложение о повышении срока полномочий президента Азербайджана с 5 до 7 лет достойно одобрения

"Возражение оппозиции по поводу предлагаемых изменений непонятно"

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ "В Азербайджане три года последовательно проводятся выборы, то есть, три из пяти лет посвящаются выборам. На организацию каждых выборов уходит год. Поэтому, предложение о повышении срока полномочий президента Азербайджана с 5 до 7 лет достойно одобрения".

Об этом в заявлении Report сказал заместитель исполнительного секретаря правящей Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов.

С.Новрузов добавил, что подписанное президентом Ильхамом Алиевым распоряжение о передаче в Конституционный суд проекта Акта референдума Азербайджанской Республики "О внесении дополнений и изменений в Конституцию Азербайджанской Республики" достойно одобрения: "Решение о проведении в Азербайджане референдума входит в полномочия президента. Воспользовавшись данным полномочием, президент Ильхам Алиев обратился в Конституционный суд. По мере развития страны, улучшения системы безопасности, осуществления реформ в госструктурах, участия в международных конвенциях, возникает необходимость во внесении соответствующих изменений в Конституцию для урегулирования отношений.

Конституция Азербайджана была принята в 1995 году. В течение истекших более 20-ти лет в Конституцию неоднократно вносились дополнения и изменения. Сейчас также предусматривается проведение очередного референдума и внесение изменений. Подобные шаги принимаются в каждом государстве".

Функционер ПЕА напомнил, что срок полномочий президентов в странах различный: "В целом, в демократических странах срок полномочий президентов составляет от 4 до 7 лет. К примеру, во Франции он 7 лет. Данный вопрос регулируется референдумом".

По словам С.Новрузова, Конституционный суд рассмотрит предложения и после заключения будет установлена дата референдума.

Заместитель исполнительного секретаря ПЕА добавил, что возражение оппозиции по поводу предлагаемых изменений непонятно.

Отметим, что в законопроекте Акта референдума, направленного в Конституционный суд, предусмотрено создание поста первого вице-президента и вице-президента Азербайджана, продление срока полномочий президента с 5 до 7 лет, предоставление президенту полномочий роспуска Милли Меджлиса и объявления внеочередных президентских выборов, устранение возрастного ограничения в президентских выборах, снижение возрастного предела с 25 до 18 лет для участия в парламентских выборах.