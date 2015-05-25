​Сиявуш Новрузов: Почему ЕС не демонстрирует свою позицию по поводу нагорно-карабахского конфликта?

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ "Возникает вопрос, почему Евросоюз принимает документ, связанный с конфликтом в Украине, и при этом не демонстрирует свою позицию по поводу нагорно-карабахского конфликта? Почему на обсуждение не выносится вопрос, связанный с территориальной целостностью Азербайджана? Совбез ООН принял четыре резолюции о выходе армянских Вооруженных сил с оккупированных азербайджанских территорий, однако все они до сих пор остаются невыполненными. Евросоюз, Европарламент и другие международные организации относятся к этому с безразличием".

Об этом отметил в заявлении Report заместитель исполнительного секретаря правящей партии Ени Азербайджан (ПЕА) Сиявуш Новрузов.

По его словам, Азербайджан желает справедливого решения всех вопросов и демонстрирует открытую позицию.

С.Новруз отметил, что в крымском вопросе европейские организации принимают решения, и все присутствующие голосуют за них: "Двойные стандарты должны быть ликвидированы. К каждому государству должен быть одинаковый подход. В противном случае, в международных отношениях возникают проблемы".

Заместитель исполнительного секретаря ПЕА заявил, что Азербайджан и впредь продолжит сотрудничество с ЕС.

По его словам, официальный Баку в основном отдает предпочтение более обширному сотрудничеству в двустороннем порядке: "Существует ряд международных организаций, в членство которых Азербайджан не входит, но при этом сотрудничает с ними. В рамках программы Восточного партнерства Азербайджан реализует проекты на около 20 млрд. долларов. Самые крупные проекты Евросоюз осуществил вместе с Азербайджаном, который отдает предпочтение двусторонним отношениям".

Касаясь вопроса о том, что неучастие президента Ильхама Алиева на Рижском саммите стран Восточного партнерства комментируется как внесение изменений во внешнюю политику Азербайджана и приостановка евроинтеграции, С.Новрузов сказал, что данный подход является необоснованным.

Он подчеркнул, что неучастие президента на Рижском саммите связано с предстоящими Европейскими играми: "Некоторые силы пытаются растолковать это по-своему. Однако объективная причина этого официально объявлена. Сегодня президенты многих стран, министры и делегации посещают Азербайджан и президент Ильхам Алиев встречается с ними.

С этой точки зрения, рабочий график президента загружен. Однако некоторые оппозиционно настроенные силы приводят различные причины. Они привыкли пользоваться ситуацией. Азербайджан поддерживает равные и двусторонние отношения с Россией, Украиной, США, Евросоюзом и другими странами".