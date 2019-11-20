Сиявуш Новрузов: Победа ПЕА на муниципальных выборах в этом году несомненна

"В Азербайджане всегда было актуальным эффективное использование возможностей молодежи, их продвижение в управленчестве".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан", председатель парламентского комитета по работе с общественными объединениями и религиозными структурами Сиявуш Новрузов.

По его словам, сегодня около 40% членов ПЕА, в рядах которого состоят около 750 тыс. человек, составляет молодежь: "Партия "Ени Азербайджан", опираясь на богатый избирательный опыт на последних парламентских и муниципальных выборах, повысила представленность молодежи в парламенте и муниципалитетах. С учетом того, что современный век – век информационно-коммуникационных технологий, неизбежна необходимость в молодежи с широким кругозором, богатыми знаниями, образованием".

С.Новрузов напомнил, что Азербайджан находится в преддверии очередных муниципальных выборов: "Победа партии "Ени Азербайджан", успешно прошедшей все избирательные процессы, несомненна и на этих выборах. Основанием для этой уверенности является богатый избирательный опыт партии, а главное, успехи, достигнутые в результате проводимой политики, работ, выполненных президентом страны, председателем ПЕА Ильхамом Алиевым".