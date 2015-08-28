​Сиявуш Новрузов: ПЕА обнародует имена своих кандидатов на будущей неделе

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ "На будущей неделе партия "Ени Азербайджан" обнародует имена своих кандидатов на парламентских выборах".

Об этом в заявлении Report сообщил заместитель исполнительного секретаря ПЕА, депутат Сиявуш Новрузов.

По его словам, заседание Правления ПЕА состоится на будущей неделе: "На заседании утвердят и обнародуют имена кандидатов в депутаты по каждому избирательному округу".

С.Новрузов отметил, что кандидаты ПЕА по всем избирательным округам уже определены.



