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    ​Сиявуш Новрузов: ПЕА обнародует имена своих кандидатов на будущей неделе

    Заместитель исполнительного секретаря ПЕА: Правление соберется на будущей неделе и утвердит кандидатуры по всем избирательным округам

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ "На будущей неделе партия "Ени Азербайджан" обнародует имена своих кандидатов на парламентских выборах".

    Об этом в заявлении Report сообщил заместитель исполнительного секретаря ПЕА, депутат Сиявуш Новрузов.

    По его словам, заседание Правления ПЕА состоится на будущей неделе: "На заседании утвердят и обнародуют имена кандидатов в депутаты по каждому избирательному округу".

    С.Новрузов отметил, что кандидаты ПЕА по всем избирательным округам уже определены.

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