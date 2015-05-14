Сиявуш Новрузов: Партии, не принимающие участия на встрече между властью и оппозицией, получают задание из-за рубежа

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ В партии Народного фронта не будут принимать служащих интересам народа решений до тех пор, пока не получат согласия из-за рубежа. Они действуют лишь по указанию находящихся за рубежом людей, которых финансируют их".

Об этом в заявлении Report отметил заместитель исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), депутат Сиявуш Новрузов.

Комментируя решение ПНФА о неучастии на предстоящей встрече между властью и оппозицией, С.Новрузов сказал, что ПНФА не является партией, она - представитель какой-то действующей за рубежом структуры в Азербайджане: "Те, кто оказывает Али Керимли финансовую помощь, консультируют его и поручают не участвовать в диалоге. То есть, они создают видимость, что между партиями в Азербайджане нет единства. О какой демократии они могут говорить, если не принимают участия в обсуждениях, связанных с нагорно-карабахской проблемой? Это является изменой как государству, так и нации".

Заместитель исполнительного секретаря ПЕА считает, что в партии "Мусават" нет легитимности и поэтому она не может определиться, принять ей участие на встрече, или нет: "Как же мы можем принимать решение, если члены партии не доверяют руководству?! Поэтому "Мусават" не участвует на подобных встречах".

С.Новрузов добавил, что власти Азербайджана всегда были готовы к диалогу: "На встречах между властью и оппозицией принимают участие все политические партии страны. Лишь несколько партий пытаются остаться в стороне. А они не в состоянии принять конкретное решение".

Отметим, что очередная встреча между властью и оппозицией в Азербайджане пройдет 15 мая.