Сиявуш Новрузов: Нынешняя ситуация в Азербайджане устраивает людей

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ "Нынешняя ситуация в Азербайджане устраивает людей. Поэтому нет необходимости в проведении акций протеста".

Об этом в заявлении Report сказал заместитель исполнительного секретаря правящей Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов.

По его словам, те, кто заявляет о возможных акциях протеста после референдума, ошибаются в своих прогнозах: "Каждая организация может проводить акцию в соответствии с требованиями закона "О свободе собрания". Однако из-за отсутствия социальной базы, оппозиция не может проводить акции. То есть, радикальная оппозиция страны не имеет никакой силы. Они просто рассказывают сказки".

Отметим, что всенародное голосование (референдум) в целях внесения изменений в Конституцию Азербайджана пройдет 26 сентября.