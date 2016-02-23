​Сиявуш Новрузов: Нужно покончить с увольнением членов семей шехидов и ветеранов войны

"Увольнять людей этой категории нельзя до тех пор, пока не закроется предприятие, где они работают"

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ "На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса некоторые мои коллеги заявили о наличии в Азербайджане экономического кризиса. Это неправда".

Как сообщает Report, об этом, выступая на пленарном заседании парламента, заявил заместитель исполнительного секретаря Партии "Ени Азербайджан", депутат Сиявуш Новрузов.

По его словам, Азербайджан является страной, успешно использующей нефтяные доходы: "Правильно используя нефтяные доходы, Азербайджан развил как социальную, так и экономическую сферу. За это время построено около 3 000 больниц, 600 школ, множество спортивных комплексов, проведены дороги, отремонтированы объекты культуры, созданы технопарки.

Азербайджан является страной, успешно внедряющей социальную политику. В своих выступлениях президент Ильхам Алиев отмечает о необходимости повышения выделяемых социальной сфере средств и мы являемся свидетелями этого".

С.Новрузов заявил, что среди стран СНГ самые обширные реформы в социальной сфере проводятся в Азербайджане: "Однако в этой сфере существуют определенные трудности. В результате неверной статистики в бюджете Государственного фонда социальной защиты регистрируется дефицит. Считаю, что статистика в данном вопросе должна быть точной. Нужно точно указывать число безработных. Мы не сможем добиться чего-либо, повторяя статистику, упомянутую главой Исполнительной власти".

Депутат добавил, что в последнее время некоторыми предприятиями государственного и частного сектора производятся сокращения: "Вдобавок, первым делом увольняются члены семей шехидов и ветеранов Карабаха и Афганистана. С этим нужно покончить. У нас есть закон, согласно которому увольнять людей этой категории нельзя до тех пор, пока не закроется предприятие, где они работают".