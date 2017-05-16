Сиявуш Новрузов: Необходимо проверить деятельность российских НПО в Азербайджане

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Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ “Ликвидация регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса беспокоит всех. У Азербайджана с соседями были всегда хорошие отношения. Несмотря на это, в России некоторые государственные деятели из учетов своих интересов делают подобные шаги".

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса об этом заявил председатель Комитета общественных объединений и религиозных организаций Милли Меджлиса, заместитель исполнительного секретаря правящей Партии Ени Азербайджан Сиявуш Новрузов.

Он сказал о том, что в Азербайджане действуют русскоязычные школы: "В Армении даже нет детского сада с изучением русского языка. Мы всегда сохраняем свой нейтралитет, вне зависимости от позиций международных организаций к России, но противоположная сторона не учитывает этого. В связи с этим вопросом нужно обратиться в российское правительство. Такие шаги способствуют ухудшению отношений. Я, как председатель Комитета общественных объединений и религиозных организаций Милли Меджлиса, буду выступать с заявлением о необходимости проверить деятельность российских НПО в Азербайджане, они должны отчитаться".