Сиявуш Новрузов: Нельзя грабить граждан, мы должны пресечь искусственный рост цен

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Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ "Деятельность Кабинета министров удовлетворительная. В мире происходит кризис, а в Азербайджане проведена немалая работа. Подорожание наблюдается и в других странах. Цены растут, это естественно, однако мы должны пресечь искусственный рост цен".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей Партии "Ени Азербайджана" (ПЕА) Сиявуш Новрузов.

По его словам, нужно пресечь искусственное повышение цен, чтобы граждане не испытывали трудностей.

С.Новрузов отметил, что банки берут долларовые депозиты по 3%, а отдают гражданам по 24%: "Гражданам сложно возвращать эти кредиты. Они делают это по каким-то причинам. Нельзя грабить граждан, так как в этом случае им приходится сталкиваться с правоохранительными органами. Как говорит президент Ильхам Алиев, все должно быть для граждан. Почему мы не должны защищать гражданина".

Председатель комитета подчеркнул, что работники частного сектора сокращаются, уменьшается их зарплата: "Нужно предотвратить это. Сначала мы должны ознакомиться с налоговой системой данной компании, а затем создать для нее условия. Нужно спросить у этих компаний, почему они сокращают работников и почему граждане не могут получать прежнюю зарплату? Этому нужно уделить особое внимание и ставить вопросы в виде требования".