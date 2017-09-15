Сиявуш Новрузов: Национальный совет функционирует на деньги армян

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Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ "Национальный совет, вокруг которого собрались Али Керимли и его окружение, - антинациональная структура. Они ведут работу против Азербайджана и управляются из центра. В их повестке вопросы, поднимаемые армянским лобби, Фондом Сороса. Все это известно азербайджанскому народу".

Об этом Report заявил председатель комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Милли Меджлиса, заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов.

Комментируя назначенный на 23 сентября митинг Национального совета, он отметил, что такие митинги не имеют никакого значения: "Развитие Азербайджана, проделанные работы на лицо. 14 сентября "Контракт века" был продлен до 2050 года. Крупные государства, компании активно участвуют в этом деле. Контракт на будущий срок подписан по самым выгодным для Азербайджана условиям. В отличие от 1994 года большая часть дохода, производимой нефти приходится на долю Азербайджана. При таком раскладе это беспокоит Армению, армянское лобби. Потому что это означает гарантию развития, независимости Азербайджана. Сегодня Азербайджан играет особую роль как лидирующая страна не только в регионе, но и в энергетической безопасности Европы. Специально делают различные ложные заявления о том, что Азербайджан якобы потратил на лоббистские организации 2,9 млрд долларов. В мире, в Америке и других государствах существует лоббистская деятельность. Армянское лобби функционирует во всем мире, связываются с различными политиками. Почему их имена не упоминаются? Существует факт, что отдельно взятые депутаты в Совете Европы, Европарламенте, Парламентской Ассамблее ОБСЕ завербованы армянами и действуют против Азербайджана. Если они объективны, почему не обращают внимание на принятие в этих структурах решений против Азербайджана, выдвижение обвинений против нашей страны, несмотря на оккупацию наших земель, не признание Армении страной-оккупантом? За последние 10 лет вы видели, чтобы Али Керимли выступал с позиции против армян? Нет! Вы хоть раз слышали заявление Национального совета против армян? Нет! Такого не было. Потому что они функционируют на деньги армян. Поэтому вступают только с антиазербайджанской позиции. Их митинг не имеет значения".

Отметим, что Национальный совет назначил на 23 сентября митинг. В Исполнительную власть города Баку сделано обращение для получения разрешения на проведение акции.