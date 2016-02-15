Сиявуш Новрузов: Мы приостановили прием в партию представителей старшего поколения - ИНТЕРВЬЮ

ПНА представит правительству новую концепцию

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Интервью агентству Report заместителя исполнительного секретаря правящей партии "Новый Азербайджан" (ПНА), председателя комитета по общественным объединениям и религиозным организациям Милли Меджлиса Сиявуша Новрузова:

- В ПНА около 670 тыс. членов. Может ли руководство партии пересмотреть ряды организации, основываясь на критерии качества?

- Ряды ПНА с каждым днем пополняются. Только в 2015 году в партию было принято 20 тыс. человек, 75 процентов из них составляет молодежь. К вопросам приема относимся очень серьезно. Мы приостановили прием в партию представителей пожилого поколения. При обращении пожилых людей на счет членства в партию, мы проводим расследования. В зависимости от результатов расследования, принимаем решения. Допустим, если в партию вступает человек в возрасте 50-60 лет, значит у него какие-то цели. Подобные случаи повторялись неоднократно. Были такие люди, которые вступили в ряды партии, чтобы победить на муниципальных выборах. Мы пресекаем подобные случаи. В целом же, партия развивается, ничего искусственного нет.

- Обсуждается ли исключение из партии членов, жестко критикующих ПНА, в том числе Эльдара Сабироглу?

- Внутри партии никто не критикует организацию. Для критики ПНА должны быть основания, так как наша партия активно участвует в общественно-политических процессах в стране. В прошлом году выборы в Милли Меджлис очередной раз подтвердили это. Как вы знаете, ПНА получила 71 мандат в парламенте. Это поддержка народа, оказанная партии. Если кто-то критикует партию, это не понятно. Есть группа людей, которые предпринимают такие шаги, чтобы оставаться в центре внимания. Несмотря на это, партия продолжает свою работу на высоком уровне. Несколько дней назад на заседании Правления ПНА был обсужден вопрос оценки деятельности партии. На заседании деятельность партии в 2015 году была высоко оценена.

- В целом, обсуждается ли в партии критика?

- Кончено, если есть критика, обсуждается. На самом деле, мнения не являются критикой. Есть такие люди, о которых пресса и не вспоминает. Они пытаются привлечь внимание прессы, упоминая о ПНА. Высказывают различные мнения, чтобы о них вспомнил президент Ильхам Алиев, общественность. Это известно нам.

- Определилась ли партия "Новый Азербайджан" с членами, которые будут представлять ее в Центризбиркоме?

- Центральная избирательная комиссия сформируется до марта. В настоящее время в ПНА идут подготовительные работы в связи с этим. После решения некоторых вопросов мы определимся на счет членов решением правления партии.

- Ожидаются ли изменения в нынешнем составе?

- Это входит в полномочия Правления. Так, кандидаты представляются Правлению, после чего принимается решение.

- В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева представители правительства проводят встречи в регионах. Сообщается, что на этих встречах в основном принимают участие представители управлений и организаций района. Нельзя ли организовать встречи в широком формате?

- Естественно, это первый этап. В первом этапе участвуют известные лица, интеллигенция региона. В очередном этапе на встречах в регионах будут участвовать также руководители госструктур, представители ПНА. Осуществление этих дел входят в план, мы проведем их в короткое время.

- Ожидаются ли кадровые реформы в правительстве?

- Кадровые реформы продолжатся. Продолжится также приватизация отдельных отраслей, объединение государственных учреждений. Президент дал такое указание, чтобы люди, попавшие в сокращение, не остались без работы. В этом направлении предпринимаются серьезные шаги.

- Ряд оппозиционных партий в Азербайджане представили правительству пакет предложений в связи с установившимся кризисом. Эти предложения рассмотрены?

- Делом каждой партии, в том числе оппозиционной, является представление альтернативных предложений. Не может же оппозиция заниматься только руганью... Они должны давать предложения, то есть, если правительство не видит какие-то недостатки, оппозиция своими предложениями должна поддержать правительство. Рассматривается каждое предложение. Кстати говоря, хочу отметить, что состоялось совместное мероприятие Экономического и Социально-политического комитетов ПНА, на котором были обсуждены вопросы по девальвации маната, социальному обеспечению. Будет разработана и представлена правительству новая концепция в связи с происходящим в стране. Партия "Новый Азербайджан" предпринимает шаги в этом направлении, разрабатывает предложения.

- Состоится ли диалог правительства и оппозиции?

- Конечно. Эти вопросы обсуждаются. В ПНА этими вопросами занимается председатель комиссии по межпартийным связям и диалогу Али Гасанов. Наверное, диалог состоится.

- Расскажите о вашем мнении относительно недействующих, в том числе не представивших формальные ежегодные финансовые отчеты партиях. Недавно вы отметили, что регистрация и реквизиты партий, не представивших годовые отчеты, должны быть ликвидированы...

- Готовится законопроект. После разработки он будет представлен в Милли Меджлис. Наши предложения будут отражены в данном законопроекте. В азербайджанском законодательстве указывается, что политические партии должны представить отчеты, однако нет никаких мер в случае непредставления этих отчетов. Мы работаем над этим вопросом.

- Какие меры будут предприняты в отношении партий, представивших формальные годовые финансовые отчеты, состоящие из чистого листа?

- В партиях, представивших отчеты на чистых листах, работают десятки людей. Они должны облагаться налогом. В их отношении следует предпринять юридические меры.