Сиявуш Новрузов: Мы не возражаем, чтобы БДИПЧ ОБСЕ наблюдал за выборами

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Азербайджан является сторонником того, чтобы Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) наблюдало за парламентскими выборами, которые пройдут 1 ноября.

Об этом Report сообщил заместитель исполнительного секретаря правящей Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) депутат Сиявуш Новрузов.

Он отметил, что правительство Азербайджана всегда было сторонником проведения наблюдения на выборах всеми международными организациями и создавало необходимые условия для этого.

С.Новрузов подчеркнул, что заключения некоторых международных организаций в связи с выборами в Азербайджане бывают предвзятыми и далекими от объективности: "Могу привести примеры в сравнительной форме. Заключения этих организаций в связи с выборами в постсоветском пространстве, включая и Азербайджан, отличаются от подхода к выборам в Афганистане, Египте, Ираке. Здесь преобладают субъективные факторы, заявления не соответствуют ни одному законодательству, международному праву.

Они дали положительное заключение выборам в Египте. Спустя 3 месяца президент Египта Мухаммеда Мурси арестовали. Положительное заключение также дали и выборам в Ираке. Там каждый день происходят взрывы, погибают люди. В странах, которым они дали положительное заключение, пока нет нормального государства.

То есть мировой общественности известна их позиция. При отрицательном заключении в связи с Азербайджаном они ставят себя в смешное и неловкое положение. В Азербайджане выборы проводит народ, а не какая-нибудь организация или институт. Независимо от оценки со стороны, народ отлично понимает, за кого следует голосовать".

Представитель ПЕА отметил, что за выборами, проводимыми в Азербайджане, наблюдают как местные, так и международные наблюдатели. По его словам, для наблюдения за парламентскими выборами в этом году отдельные структуры Азербайджана отправили предложения Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человек ОБСЕ, Европарламенту: "Всякий, кто пожелает, может проводить наблюдение. Однако на выборы в США, России наблюдательная миссия ОБСЕ не была допущена. Существует ряд государств, которые не соглашаются на проведение наблюдения этих организация, ссылаясь на их предвзятую позицию. Однако Азербайджан создает все условия для этих организаций, так как выборы в нашей стране проходят прозрачно".

С.Новрузов сообщил, что некоторые международные организации при направлении наблюдательной миссии для выборов в Азербайджане преднамеренно и целенаправленно включают в список делегации лиц, незаконно посетивших оккупированный Нагорный Карабах: "Они делают это для того, чтобы Азербайджан отказался от этих наблюдателей, не выдал им визы, в итоге чего они воспользуются данной ситуацией".