Сиявуш Новрузов: "Митинг "Мусават" показал, что эта партия не имеет никакого уважения в Азербайджане"

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ "На митинге партии "Мусават" участвовало около 300 человек, что показало, что данная политическая сила уже не имеет никакого авторитета в Азербайджане".

Об этом в разговоре с Report заявил исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), депутат Сиявуш Новрузов.

С.Новрузов отметил, что несмотря на то, что в преддверии митинга представители "Мусават" выступали с различного рода заявлениями и находились в поисках "популярных тем", пытаясь привлечь зарубежное финансирование, в итоге на митинг собралось всего несколько сотен человек, включая журналистов и представителей правопорядка.

"Все это говорит о том, что в них уже никто не верит", - подчеркнул он, отметив, что весь электорат "Мусават" состоит их лиц, пришедших на стадион "Мяхсул".

Депутат также добавил, что сегодняшний митинг в очередной раз выявил, что в рядах Мусават сохраняются противоречия.

"Все это свидетельствует о том, что у "Мусават" нет электората, отсутствуют какие-либо идеи и предложения, нет новшеств. Именно поэтому на акцию никто не пришел", - заключил С.Новрузов.