Сиявуш Новрузов: Когда поднимаются вопросы о Нагорном Карабахе, международные организации пытаются отвести от них внимание

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ "Когда поднимаются связанные с Азербайджаном глобальные вопросы, международные организации пытаются отвести от них внимание. Как только на повестке появляется вопрос, связанный с Нагорным Карабахом, тут же на обсуждение выносятся внутренние процессы".

Об этом заявил в интервью Report заместитель исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов.

С.Новрузов отметил, что позиция, демонстрируемая международными организациями в отношении Азербайджана, предвзятая: "На прошедшем в Батуми заседании Форума гражданского общества Программы восточного партнерства Евросоюза должны были обсудить права человека в трех кавказских странах. Однако на передний план выставили только Азербайджан. Вы знаете, что в Грузии немало заключенных, в свое время занимавших государственные посты. В этой стране возбудили уголовное дело даже в отношении экс-президента. Политзаключенных немало и в Армении. Однако, эти вопросы остаются в стороне и обсуждаются лишь права человека в Азербайджане".

С.Новрузов добавил, что азербайджанская оппозиция переживает кризис: "Они не понимают, что попытки перенести в Азербайджан происходящие в различных странах процессы не дадут эффекта. Часть из них занимается подготовкой "Дорожной карты", хотя и не понимает, что это означает. Общество осознает, что они не думают ни о времени, ни о пространстве".

В своем интервью С.Новрузов коснулся также некоторых возникших радикальных религиозных группировок: "Существуют некоторые финансирующиеся из-за рубежа и получающие инструкции радикальные религиозные группировки. Они действуют в рамках получаемых инструкций. В настоящее время в Азербайджане подобной опасности нет.

Правоохранительные органы и органы безопасности очень внимательно относятся к данному вопросу. Появление религиозных групп наблюдается не только в Азербайджане, но и в других странах. Сейчас в Ираке действует террористическая группировка под названием ИГИЛ. Для этого велась длительная подготовка. Необходимость в подобной группировке существовала для присвоения природных ресурсов других стран. Обратите внимание к выбранным ими странам: Сирия, Иран, Турция, Ирак. Почему они не выбрали в качестве мишени такие страны, как Катар, Кувейт?! Потому, что у них есть соответствующая программа. Все происходящее не может повлиять на Азербайджан, так как в стране существует религиозная толерантность. Здесь существуют небольшие группировки, с которыми мы справляемся. Эти группировки не могут иметь базу в Азербайджане".