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    Сиявуш Новрузов: Изменения к закону позволят предотвратить случаи коррупции

    Сокрытие информации о факте коррупции является преступлением

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ "Изменения к  закону "О борьбе с коррупцией" позволят предотвратить случаи коррупции".

    Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил председатель комитета по общественным объединениям и религиозным структурам парламента Сиявуш Новрузов в ходе обсуждения законопроекта изменений к закону  "О борьбе с коррупцией".

    Он отметил, что Управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре успешно выполняет эту работу, эта работа должна быть продолжена: "Сокрытие информации о факте коррупции является преступлением. Для этого должна быть установлена ответственность. Следует пресекать лиц, представляющих ложную информацию".

    С.Новрузов подчеркнул, что безопасность лица, сообщающего о факте коррупции, является важным вопросом.

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