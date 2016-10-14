Сиявуш Новрузов: Изменения к закону позволят предотвратить случаи коррупции

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ "Изменения к закону "О борьбе с коррупцией" позволят предотвратить случаи коррупции".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил председатель комитета по общественным объединениям и религиозным структурам парламента Сиявуш Новрузов в ходе обсуждения законопроекта изменений к закону "О борьбе с коррупцией".

Он отметил, что Управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре успешно выполняет эту работу, эта работа должна быть продолжена: "Сокрытие информации о факте коррупции является преступлением. Для этого должна быть установлена ответственность. Следует пресекать лиц, представляющих ложную информацию".

С.Новрузов подчеркнул, что безопасность лица, сообщающего о факте коррупции, является важным вопросом.