Сиявуш Новрузов: Из-за отсутствия социальной базы, оппозиция требует другие территории для проведения митинга

© Report.az

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ "В Баку согласие на проведение акций дают в местах, где возможно проведение митинга. Так как здесь преобладает вопрос безопасности участников митинга. Вы знаете, что в мире присходит ряд событий. Каждый видит события, которые происходят на Ближнем Востоке. Вне зависимости от политических взглядов, участники митинга являются гражданами Азербайджана. Защита их безопасности ложится на правоохранительные органы. Исполнительная власть города Баку принимает соответствующие шаги".

Об этом Report сообщил председатель парламенского комитета по вопросам общественных объединений и религиозных структур, заместитель исполнительного секретаря правящей Партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов.

Комментируя вопрос о требовании Национальным советом других мест для проведения митинга, кроме бывшего стадиона "Мехсул" в Ясамальском районе, С.Новрузов сказал, что за неимением социальной базы, для проведения митинга оппозиция требует другие территории: "В чем заключается разница между решением, принятым на митинге, прошедшем на стадионе "Мехсул", и митингом, проведенным в другом месте? Если у тебя есть сторонники и социальная база, люди придут, даже если ты проведешь митинг на вершине горы. Бывший стадион "Мехсул" благоприятное место для проведения митинга. На этой территории есть станция метро, автобусные остановки. То есть, для участия граждан созданы все условия. Данная территория является жилым массивом. Безопасность стадиона также обеспечивается на высоком уровне. В свое время оппозиция пыталась провести акцию на Площади фонтанов в Баку. Этой территорией в течение дня пользуются 300 тыс. человек. Они хотят эту территорию, чтобы фотографировать людей, не имеющих никакого отношения к митингу. Из-за отсутствия социальной базы, оппозиция приводит различные отговорки".

Официальный представитель ПЕА сказал, что требование оппозиции о проведении митинга в воскресный день также неправильно: "В воскресенье люди отдыхают. Суббота также является нерабочим днем. Они отмечают, что в субботу на митинг собирается мало людей, так как этот день рабочий. Вы знаете, что в Азербайджане рабочими считаются 5 дней, а суббота и воскресенье – выходные. Если люди захотят, они будут участвовать на митинге. Просто, никто не хочет присоединяться к ним. Правительство в Азербайджане проводит реформы, в стране открываются новые рабочие места, проводятся работы по благоустройству. В Азербайджане развиваются многие отрасли – хлопководство, виноградарство и пр. Общество видит, что глава государства осуществляет эту работу. Строятся новые школы и детсады. В Баку планируется строительство более 300 дошкольных учреждений. То есть, первые этажи многоэтажных зданий будут отведены для детсадов. Президент Ильхам Алиев распорядился по этому поводу. Что же делает оппозиция? С 1990-х годов она выступает с одними и теми же мыслями, которые не имеют ни политической, ни научной, ни философской основы".