​Сиявуш Новрузов: Граждане Азербайджана должны быть бдительны

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ "Хотя в Азербайджане религия отделена от государства, государство всегда находится рядом с религией. Наглядным примером этому служит проведение многих религиозных мероприятий именно в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом при обсуждении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса нового законопроекта "О борьбе с религиозным экстремизмом" заявил председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов.

По его словам, иногда, под прикрытием религии, отдельные нации и организации пытаются перенести свои идеи в Азербайджан: "Немало людей, которые сражаются в других странах под видом религии, а потом возвращаются в Азербайджан. Они пытаются внедрить здесь все то, что видели и чему обучились. Если посмотреть на происходящие в последнее время в мире процессы, можно увидеть, что прикрываясь исламом, некоторые организации пытаются осуществить свои цели и коварные намерения. Новый законопроект является шагом на пути пресечения осуществляемых здесь коварных намерений".

Председатель комитета добавил, что новый законопроект никак не связан с нардаранскими событиями, так как он был задуман намного раньше: "Нам надо было принять его раньше, потому что каждый предпринимаемый государством шаг направлен на безопасность людей".

По словам С.Новрузова, последние события в очередной раз показали, что граждане Азербайджана должны быть бдительны: "Ясно видно, что некоторые выступают против государственности. События в Нардаране не связаны с религией. Происходящие там процессы - террор".