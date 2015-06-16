​Сиявуш Новрузов: Эмина Гусейнова тайно вывезли из Азербайджана

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Заместитель исполнительного секретаря правящей Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), депутат Сиявуш Новрузов выразился по поводу тайного вывоза из страны руководителя Института свободы и безопасности репортеров, долгое время скрывающегося в посольстве Швейцарии в Азербайджане Эмина Гусейнова.

Как сообщил Report С.Новрузов, Эмина Гусейнова вывезли из Азербайджана тайно, что является нарушением закона.

По словам заместителя исполнительного секретаря ПЕА, за свою деятельность в Азербайджане руководитель Института свободы и безопасности репортеров должен ответить перед законом: "Посольство Швейцарии в Азербайджане долгое время скрывало Эмина Гусейнова. 160 тыс. из выданных ему в виде гранта 1 млн. 500 тыс. манатов должны были быть оплачены в качестве налога. Уклонение от налога считается тяжким преступлением. Часть денег присвоила выдавшая их организация, часть потратили на проведение антигосударственной работы и привлечение людей к массовым беспорядкам. Чтобы скрыть этого человека, его держали в посольстве нейтральной страны - Швейцарии, а потом тайно вывезли за рубеж. Если бы Эмина Гусейнова преследовали из-за политических взглядов, Швейцария могла бы предоставить ему политическое убежище. Если причастное к экономическому преступлению лицо держат в здании посольства, значит интересы здесь были иными".

Отметим, что руководитель Института свободы и безопасности репортеров несколько дней назад был вывезен из страны на самолете министра иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтера.