Сиявуш Новрузов: Должно быть увековечено имя каждого, кто обладает в истории Азербайджана определенной ролью

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Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ "Должно быть увековечено имя каждого, кто обладает в истории Азербайджана определенной ролью. Однако, Гейдар Алиев несравним с другими историческими личностями, так как его к власти пригласил народ. В 90-х годах прошлого века в стране царили хаос и гражданское противостояние. Он спас как Азербайджан, так и оппозицию".

Как сообщает Report, об этом на внеочередном заседании парламента заявил председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей Партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов.

По его словам, имя Гейдара Алиева должно быть увековечено: "В начале 90-х годов у Сурета Гусейнова на площади "Азадлыг" была виселица. Было известно, кто будет там повешен. Гейдар Алиев вывел народ из сложной ситуации. Его имя должно быть увековечено. Имя Гейдара Алиева должны носить школы, университеты".

Отметим, что депутат Гудрет Гасангулиев сказал, что в 2018 году отметят юбилеи двух исторических личностей, имеющих заслуги в создании независимого азербайджанского государства - 80-летие Абульфаза Эльчибея и 95-летие Гейдара Алиева: "А через год проведем 135-летие Мамед Амина Расулзаде. Мы может основать новые университеты и дать им имена всех трех исторических личностей. Это было бы положительным явлением".