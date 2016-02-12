​Сиявуш Новрузов: До очередных выборов нужно сократить число муниципалитетов

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ "До очередных муниципальных выборов должны быть приняты определенные шаги и продолжен процесс объединения муниципалитетов".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента заявил председатель парламентского комитета общественных объединений и религиозных структур, заместитель исполнительного секретаря Партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов.

В своем выступлении депутат отметил большое количество председателей и членов действующих в стране муниципалитетов и заявил о важности сокращения их числа.

Он также предложил внести серьезные изменения в законодательство, связанное с муниципалитетами.

В качестве примера С.Новрузов привел Ясамальский район: "От данного района избираются 3 депутата и 19 председателей муниципалитета. К чему столько муниципалитетов?! В этом случае все они требуют земельные участки и зарплату. Поэтому количество членов муниципалитетов нужно сократить. Минимальное количество должно быть 1, а максимальное 9 человек. Есть села, в которых не могут найти людей для избрания в членство муниципалитета. Иногда в селах с населением 200 человек избираются 5 членов муниципалитета. Вопрос следует держать в центре внимания".