Система SIMA не используется для идентификации пешеходов-нарушителей

Система SIMA не используется для идентификации пешеходов-нарушителей

Распространившаяся в последние несколько дней в соцсетях информация о том, что система цифровой подписи SIMA якобы используется для идентификации пешеходов, переходящих дорогу в неположенных местах, не соответствует действительности.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в компании AzInTelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта, которая является создателем мобильного приложения SIMA.

"SIMA это цифровое решение, используемое исключительно в юридических и бизнес-процессах для электронной подписи и подтверждения личности пользователей в цифровой среде. SIMA не имеет никаких функций контроля или штрафования пешеходов, нарушающий правила дорожного движения", - говорится в сообщении.

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