Система раннего предупреждения о неустойчивых погодных условиях будет усовершенствована

Важно улучшить систему раннего предупреждения о нестабильных погодных условиях, внедренную Национальной службой гидрометеорологии.

Важно улучшить систему раннего предупреждения о нестабильных погодных условиях, внедренную Национальной службой гидрометеорологии.

Как сообщает Report, об этом говорилось на совещании под председательством премьер-министра Али Асадова, посвященном ликвидации последствий схода селей и паводков в Азербайджане.

На совещании также была отмечена важность координации деятельности Национальной службы гидрометеорологии с другими соответствующими структурами с точки зрения принятия превентивных мер в целях предотвращения стихийных бедствий.