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"Система получения и мониторинга разрешений" вновь активирована

"Система получения и мониторинга разрешений" вновь активирована С 00:00 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года вводится особый карантинный режим
Внутренняя политика
11 декабря 2020 г. 12:14
Система получения и мониторинга разрешений вновь активирована
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Соответствующим постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики в нашей стране с 00:00 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года вводится особый карантинный режим.

В этот период на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Ширвана и Абшеронского района, а также в районных центрах Лянкярана, Масаллы, Джалилабада, Шеки, Загаталы, Губы, Хачмаза, Евлаха, Барды, Билясувара и Исмаиллы (не распространяется на села и поселки этих районов) будут введены ограничения на передвижение граждан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что "Система получения и мониторинга разрешений в период действия особого карантинного режима", созданная подведомственным агентству Центром развития электронного правительства совместно с Министерством внутренних дел республики, будет работать в указанные сроки. В соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 8 декабря 2020 года, лица, работающие в организациях и структурах, деятельность которых разрешена, смогут свободно передвигаться на основании удостоверения, а также получив разрешение на портале icaze.e-gov.az.

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Версия на азербайджанском языке "İcazələrin Alınması və Monitorinqi Sistemi" yenidən aktivləşdirilib

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