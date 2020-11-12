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В Шуше полиция Азербайджана продолжает работу в комендантском режиме

В Шуше полиция Азербайджана продолжает работу в комендантском режиме В Шуше началось применение комендантского режима.
Внутренняя политика
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12 ноября 2020 г. 23:46
В Шуше полиция Азербайджана продолжает работу в комендантском режиме

В Шуше началось применение комендантского режима.

Как передает Report, Шушинский райотдел полиции переведен в город Шуша.

В соответствии с указом Президента Ильхама Алиева "Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики" по приказу министра внутренних дел, генерал-полковника Вилаята Эйвазова начальник Шушинского городского отделения полиции назначен комендантом города.

В настоящее время сотрудники РОП и личный состав, состоящий из офицеров Внутренних войск, продолжают свою деятельность в городе Шуша в комендантском режиме.

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Версия на азербайджанском языке Polis və Daxili Qoşunların hərbçiləri Şuşada komendant rejimində fəaliyyət göstərir

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