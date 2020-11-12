В Шуше полиция Азербайджана продолжает работу в комендантском режиме

В Шуше началось применение комендантского режима.

В Шуше началось применение комендантского режима.

Как передает Report, Шушинский райотдел полиции переведен в город Шуша.

В соответствии с указом Президента Ильхама Алиева "Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики" по приказу министра внутренних дел, генерал-полковника Вилаята Эйвазова начальник Шушинского городского отделения полиции назначен комендантом города.

В настоящее время сотрудники РОП и личный состав, состоящий из офицеров Внутренних войск, продолжают свою деятельность в городе Шуша в комендантском режиме.