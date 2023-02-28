Штаб: Операции по разминированию в Азербайджане проводятся в полном соответствии с международными правилами

В целях координации процессов восстановления освобожденных от оккупации территорий Азербайджана создан специальный координационный штаб.

В целях координации процессов восстановления освобожденных от оккупации территорий Азербайджана создан специальный координационный штаб.

Как сообщает командированный в Агдам корреспондент Report, об этом заявил журналистам главный советник отдела по вопросам внешней политики Администрации президента, заместитель начальника секретариата Межведомственного центра координационного штаба Султан Гаджиев.

По его словам, данный штаб осуществляет деятельность с конца 2020 года.

"10 рабочих групп, действующих при этом штабе, координируют работу, которая имеет большое значение, обеспечивая синтез качества и скорости. Естественно, что основным условием осуществления этих процессов является разминирование. Это означает обеспечение полностью безопасного переселения жителей на освобожденные от оккупации территории. В эти группы входят представители различных учреждений. Операции по разминирования проводится в полном соответствии с международными правилами. В них используются новейшие и современные технологии”.