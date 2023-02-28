О нас

Штаб: Операции по разминированию в Азербайджане проводятся в полном соответствии с международными правилами

Штаб: Операции по разминированию в Азербайджане проводятся в полном соответствии с международными правилами В целях координации процессов восстановления освобожденных от оккупации территорий Азербайджана создан специальный координационный штаб.
Внутренняя политика
28 февраля 2023 г. 15:00
Штаб: Операции по разминированию в Азербайджане проводятся в полном соответствии с международными правилами

В целях координации процессов восстановления освобожденных от оккупации территорий Азербайджана создан специальный координационный штаб.

Как сообщает командированный в Агдам корреспондент Report, об этом заявил журналистам главный советник отдела по вопросам внешней политики Администрации президента, заместитель начальника секретариата Межведомственного центра координационного штаба Султан Гаджиев.

По его словам, данный штаб осуществляет деятельность с конца 2020 года.

"10 рабочих групп, действующих при этом штабе, координируют работу, которая имеет большое значение, обеспечивая синтез качества и скорости. Естественно, что основным условием осуществления этих процессов является разминирование. Это означает обеспечение полностью безопасного переселения жителей на освобожденные от оккупации территории. В эти группы входят представители различных учреждений. Операции по разминирования проводится в полном соответствии с международными правилами. В них используются новейшие и современные технологии”.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоQərargah: "Minatəmizləmə əməliyyatları beynəlxalq qaydalara tam uyğun formada aparılır"

Самое читаемое

Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
22 февраля 2023 г. 10:35
КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих
КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих
22 февраля 2023 г. 16:33
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
23 февраля 2023 г. 21:00
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
24 февраля 2023 г. 11:22
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
24 февраля 2023 г. 14:20
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
25 февраля 2023 г. 18:52
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
26 февраля 2023 г. 11:04
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
27 февраля 2023 г. 12:01
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
27 февраля 2023 г. 16:29
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
22 февраля 2023 г. 13:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi