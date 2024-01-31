"Шпионский скандал" с гражданами Франции в Баку обрастает новыми подробностями

Французские СМИ продолжают свои расследования вокруг ареста в Баку французского гражданина Мартина Райана и выдворением из страны двух дипломатов-сотрудников французского посольства. Для Франции был весьма неприятным такой провал в работе спецслужб страны

Французские СМИ продолжают свои расследования вокруг ареста в Баку французского гражданина Мартина Райана и выдворением из страны двух дипломатов-сотрудников французского посольства. Для Франции был весьма неприятным такой провал в работе спецслужб страны, работающих под дипломатическим прикрытием.

Неудивительно, что французские медиа обнаруживают все новые подробности по этому громкому делу.

Как сообщает Report, мульмедийная платформа Kernews.com даже считает, что эта история годится для сценария шпионского фильма.

Как сообщает еженедельник Paris Match, находящийся уже с 4 декабря под стражей в Азербайджане Райан, оказался "пешкой в чужой игре". По словам его отца в интервью газете, Мартин "упомянул двух высланных дипломатов, считая, что они отделались легким испугом".

Французский журналист армянского происхождения Лео Николян занимался этим делом, и, в частности, встретился с адвокатом и семьей Мартина Райана, о чем рассказал в интервью Kernews.com.

Report представляет это интервью без купюр и изменений.

Kernews: В последние дни много говорят о французском гражданине Мартине Райане, который содержится в Азербайджане по обвинению в шпионаже. Вы поддерживаете контакт с его семьей и смогли собрать много информации. Не могли бы вы рассказать, что вы узнали о нем?



Лео Николян: Мартин - француз, который хотел добиться успеха. Когда он увидел проблемы во Франции с налогами и различными стандартами, он решил уехать в другое место. Как говорится, где-то трава зеленее... Он колебался между несколькими странами, в частности Канадой, США и даже Россией, где все идет хорошо в экономическом плане, а также Арменией, Дубаем или Катаром. Его заинтересовал Азербайджан, страна с активно развивающейся Азербайджан. Баку - жемчужина Кавказа, столица Азербайджана с тюркоязычным населением, светское государство, развитое и богатое.

Мартин переехал туда пять лет назад. Он решил, что есть чем заняться в этой чрезвычайно современной и богатой стране. Более того, это абсолютно безопасный город. Здесь нет насилия, наркотиков и краж... И после изучения рынка он решил переехать в Азербайджан, потому что здесь есть богатые люди и зарождается средний класс. Рестораны и кафе растут как грибы, после дождя, их даже больше, чем в Париже. На рынке достаточно продуктов питания, но у него возникла идея ввозить сюда люксовые продукты французского производства, в том числе для изготовления соусов. Он основал собственную компанию Mercorama. Жизнь удалась. Он зарабатывает на жизнь и обручается с красивой девушкой.

Поскольку во Франции проживает большая армянская община, это оказывает влияние на французскую внешнюю политику. Президент республики Эмманюэль Макрон занимает позицию в пользу Армении, а Азербайджану такая ситуация решительно не нравится. Но Мартин - бизнесмен, его это не волнует, он работает в ресторанном бизнесе.

Kernews: Что же произошло в прошлом году?



Лео Николян: В прошлом году Мартина Райана навестили сотрудники французской секретной службы. Это были два дипломата из французского посольства. У них были дипломатические паспорта, важно помнить, что во всех посольствах работает множество сотрудников, и некоторые из них - шпионы под дипломатическим прикрытием.

В США есть ЦРУ, в Израиле - Моссад, в России - ФСБ, во Франции - DGSE...

Эти два человека из DGSE пришли к нему, представились и предложили работать на них. Мартин отказался: "Мне это неинтересно, у меня уже есть работа". Но в ответ услышал: "У вас нет выбора. Несчастный случай может произойти очень быстро - подумайте об отца или мать. Некоторые люди кончают жизнь самоубийством...". Кроме того: "Мы можем потопить вашу компанию, заблокировать ваши товары из Франции на таможне и превратить вас в бомжа в Баку". С первого раза Мартин отказался. Но давление было постоянным, как хватка волка, стискивающего за шею свою жертву. И в конце концов он невольно сдается.

Kernews: А чем владелец ресторанного бизнеса может быть полезен французским спецслужбам?

Лео Николян: Мартин Райан поставляет продукты питания и ингредиенты для соусов во все рестораны Баку. Все посольства находятся в столицах. Иранский ресторан посещают дипломаты и представители иранской общины. Американский ресторан посещают сотрудники американского посольства. Владельцы ресторанов, которые являются клиентами Мартина, становятся его информаторами. Например, зашел такой-то и такой-то, вот о чем говорили за столом со слов официанта, возможно, под столами были спрятаны микрофоны...Это все в материалах дела, правда пока закрытых.

Но спустя несколько месяцев, вероятно, кто-то проговорился. Мартин Райан находился под наблюдением азербайджанских спецслужб, он был арестован, его мобильный телефон был конфискован и изучен, и агенты получили явно разоблачающую его информацию. С 4 декабря он находится под стражей. Его обвиняют в пассивном шпионаже, речь идет не о военных, а о дипломатических и деловых секретах. Информация всегда имеет решающее значение.

До сих пор все это оставалось в тайне, я не собираюсь раскрывать свои источники. Сначала я связался с мамой Мартина, Роуз, которая умоляла меня не раскрывать деталей из-за идущих секретных переговоров. Они закончились не арестом двух французских секретных агентов, потому что их нельзя было арестовать, так как они были дипломатами с иммунитетом, а их высылкой из Азербайджана. В ответ Франция высылает двух азербайджанских дипломатов. В этой ситуации Мартин Райан, простой бизнесмен, без дипломатического иммунитета, оказывается перегоревшим предохранителем - жертвой внешней политики Франции.

Kernews: То есть директор компании, чей бизнес оказался под угрозой и который теперь расплачивается за это...

Лео Николян: Он - предохранитель. Он в тюрьме, обвиняется в шпионаже, и ему грозит от 10 до 20 лет тюрьмы. Я надеюсь, что его выпустят из-под стражи, конфисковав паспорт и надев на него электронный браслет. Но это дело Азербайджана, нас оно не касается, поскольку это суверенная страна.

Что меня шокирует в этой истории, так это желание не говорить о ней. Сегодня СМИ Азербайджана узнали об этом деле, AFP подтвердило, что идет следствие, я дал им контактные данные родителей Мартина. Меня возмущает то, что наше правительство ничего не делает. Я надеюсь, что наш новый премьер-министр, Габриэль Атталь, что-нибудь предпримет.

Перед отъездом министр иностранных дел Катрин Колонна просто попросила Азербайджан освободить этого французского гражданина, хотя именно она, через свое министерство и посольство, заманила его в ловушку! Французское государство несет ответственность за эту ситуацию.

Гражданина Франции запугивали, а на его семью оказывали давление. Он собирался жениться, и посмотрите, где он сейчас оказался. Я поддерживаю связь с его друзьями и адвокатом. Его дело становится очень важным. Все средства массовой информации начинают говорить об этом, и я надеюсь, что все больше и больше людей будут проявлять интерес. Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева выступила с заявлением по этому поводу в AFP. Это действительно деликатный вопрос. Его заставили это сделать, ему приставили пистолет к голове. Он сделал это не по убеждению.

Kernews: Это шокирующий случай. Если вы французский бизнесмен в чужой стране и занимаетесь своими делами, никому не мешая, что вы будете делать, если французские спецслужбы придут и начнут вам угрожать?

Лео Николян: Лично я бы обратился в азербайджанские спецслужбы и сказал: "Ко мне пристают люди и спрашивают меня об этом...".

Мне уже угрожали. На рассмотрении находятся судебные иски, в частности, с Анн Идальго [мэр Парижа]. Теперь, после 52 арестов со стороны полиции, нескольких попыток убийства и потери руки, все, что не убивает, делает меня сильнее.

У людей есть порог чувствительности. Я нахожусь в конце жизни, поэтому мне нечего терять. Но Райан молод, у него вся жизнь впереди, семья, и когда ему говорят, что все его товары будут заблокированы во Франции и он станет бродягой, мир рушится под его ногами. Правильно ли он поступил, что сдался? Этот вопрос уже не важен, учитывая ситуацию, в которой он оказался. Поверьте, тюрьма секретной службы Азербайджана - это не VIP-отделение тюрьмы La Santé. Посмотрим, что будет дальше. Нам нужна общая мобилизация. Единственная возможность - помилование со стороны президента Азербайджана.