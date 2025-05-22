Школьница: Уверена, что мы будем счастливы в Ходжалы

Мое представление о Ходжалы основывалось на образах, которые я создавала в своем воображении, слушая рассказы дедушки.

Мое представление о Ходжалы основывалось на образах, которые я создавала в своем воображении, слушая рассказы дедушки.

Об этом сказала корреспонденту Report переехавшая со своей семьей в Ходжалы школьница Айнура Мамишова.

"Дедушка рассказывал как в Ходжалы красиво, что здесь очень плодородные земли, чистый воздух и вода. Уверена, что нам здесь будет хорошо, мы будем счастливы в Ходжалы. Я видела наше село по телевизору, а теперь могу увидеть его вживую. Оно современное, чистое, аккуратное и благоустроенное. Убеждена, что в этих местах больше никогда не будут слышны выстрелы, а только радостные детские голоса", - сказала Айнура Мамишова.